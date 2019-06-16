The National Interest оценил шансы американского F-15C в бою с Су-57

Вашингтон, 16 июня. Американский истребитель F-15C Eagle, который долгое время считался одним из самых лучших самолетов, требует серьезной модернизации для противостояния современным боевым машинам типа российского Су-57. К такому выводу пришло аналитическое издание The National Interest.

Автор статьи оценил шансы американского F-15C в бою с российским Су-57. В своем материале журналист отметил, что F-15C составляют половину всех истребителей, которые стоят на вооружении ВВС США. Однако, по их догадкам, самолеты такого типа вскоре спишут из-за возраста.

Что касается новейшего российского истребителя-невидимки пятого поколения Су-57, то он превосходит многих своих иностранных «коллег» как по маневренности, так и по вооружению.

В материале при этом утверждается, что Вашингтон уже придумал план по уничтожению самолетов-невидимок. По его словам, компания Lockheed Martin приступила к разработке модуля Legion, который позволил бы обнаруживать самолеты, созданные с использованием стелс-технологий. Оснащенный такой функцией F-15C в теории смог бы обнаружить Су-57 и нанести удар, пишет журналист.

«Однако Су-57 выживут после первоначального залпа, F-15C будут в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренными российскими истребителями», — уточняется в статье.

Автор материала признал, что шанс на выживание американских истребителей в бою против российского Су-57 будет зависеть лишь от профессионализма пилотов. По его словам, для того, чтобы поразить российский самолет, F-15C потребуется серьезная модернизация и установка новых вооружений. Однако, согласно исследованиям, в таком случае в бою будут уничтожены оба истребителя.

Ранее издание The National Interest сообщило, что новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может составить достойную конкуренцию американскому F-35 Lightning II. Так, автор статьи Марк Эпископос подчеркнул, что МиГ-35 относится к поколению 4++ из-за уникальных технических характеристик.

Однако с ним не согласился военный аналитик, профессор Академии военных наук Сергей Судаков, который в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что российский истребитель по многим параметрам превосходит американский истребитель пятого поколения, хотя сравнивать их некорректно.

Журналисты издания Defense News на этой неделе указали на критическую проблему американского F-35. Недостатки самолета заключаются в планере и покрытии истребителя, а также в антенне в хвостовой части. Впервые проблемы обнаружили в 2011 году. Однако правительство США заявило, что не собирается полностью устранять недостатки, а также готово взять на себя ответственность за дополнительные риски.