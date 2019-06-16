Епархия РПЦ отказалась строить храм в сквере Екатеринбурга. События дня. ФАН-ТВ

Киев готовит очередную провокацию в Донбассе. С таким экстренным заявлением выступила Народная милиция ДНР. По ее информации, в ближайшие дни украинские военные обстреляют несколько населенных пунктов и сделают это с одной целью: сорвать мирный договор контактной группы по Донбассу. Она соберется 19 июня в Минске, но, похоже, обсуждать будет не мир, а новый виток затянувшейся войны:

«Противник планирует организовать обстрелы позиций 93-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Авдеевка, силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируется нанести в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов <…> После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава 93-й бригады, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры», — Эдуард Басурин, официальный представитель УНМ ДНР

Планы противника, как сообщают в ДНР, раскрыли информаторы, близкие к Минобороны Украины. В связи с возможным обострением конфликта Донецк призывает мировое сообщество и правозащитников обратить пристальное внимание на эту проблему.