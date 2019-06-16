Епархия РПЦ отказалась строить храм в сквере Екатеринбурга. События дня. ФАН-ТВ

В Чемодановке задержаны еще 12 человек
Расследование массовой драки и убийства под Пензой успешно продолжается. Оперативники задержали еще 12 предполагаемых участников конфликта в селе Чемодановка. Предполагается, что среди них и главный подозреваемый — убийца. Следствие еще определяет роли всех причастных к инциденту и в ближайшее время предъявит обвинение. К слову, еще накануне были задержаны три человека — все они признали участие в конфликте. Напомним, что он разразился 13 июня, когда в ходе массовой потасовки погиб 34-летний мужчина. Причиной драки, по словам очевидцев, стало грубое поведение цыган: приставания к женщинам и даже попытка изнасилования. Официальная информация на этот счет отсутствует, а губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который экстренно прибыл на место ЧП, призывает не торопиться с выводами.
Киев готовит провокацию в Донбассе
Киев готовит очередную провокацию в Донбассе. С таким экстренным заявлением выступила Народная милиция ДНР. По ее информации, в ближайшие дни украинские военные обстреляют несколько населенных пунктов и сделают это с одной целью: сорвать мирный договор контактной группы по Донбассу. Она соберется 19 июня в Минске, но, похоже, обсуждать будет не мир, а новый виток затянувшейся войны:
«Противник планирует организовать обстрелы позиций 93-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Авдеевка, силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируется нанести в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов <…> После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава 93-й бригады, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры», — Эдуард Басурин, официальный представитель УНМ ДНР
Планы противника, как сообщают в ДНР, раскрыли информаторы, близкие к Минобороны Украины. В связи с возможным обострением конфликта Донецк призывает мировое сообщество и правозащитников обратить пристальное внимание на эту проблему.
Храм в Екатеринбурге ищет новое место
Защитники сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге могут вздохнуть с облегчением. Городская епархия во главе с митрополитом Кириллом отказалась строить здесь храм Святой Екатерины. Собор возведут на другом, пока еще не определенном месте. Впрочем, мэрия, по итогам более 10 тыс. обращений горожан, уже представила список наиболее вероятных адресов. Напомним, что протесты захлестнули Екатеринбург в мае: местные жители возмутились стройкой храма в сквере у Театра драмы. Наиболее радикальные активисты устроили беспорядки и были задержаны. С остальными горожанами власти начали диалог — и, судя по всему, пришли к взаимопониманию.
День Святой Троицы
Пока ситуация с храмом в Екатеринбурге до конца не разрешилась, у верующих появились другие, но куда более приятные заботы. Сегодня у православных христиан праздник — День Святой Троицы. Традиционно его отмечают после — Пасхи, точнее, спустя 50 дней. По преданиям, именно тогда Святой Дух снизошел на апостолов и дал им силы для проповеди. Троица, согласно канонам, являет собой три воплощения Бога — Отец, Сын и Святой Дух. По случаю праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию в Храме Христа Спасителя.