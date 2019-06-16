В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня

Луганск, 16 июня. Киевские власти не уведомляли Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о планах развести силы и военные средства у Станицы Луганской 16 июня. Об этом в воскресенье сообщил журналистам руководитель МИД Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего по результатам встречи с первым заместителем главы СММ ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном.

По его словам, к сожалению никаких уведомлений от Украины не поступало ни на 10, ни на 16 июня.

«Украина не нашла в себе силы подтвердить свою готовность приступить к разведению сил в Станице», — резюмировал Дейнего.

Первое после президентских выборов на Украине заседание контактной группы прошло 5 июня в Минске. Полпред Донецкой народной республики в контактной группе, министр дипломатического ведомства ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 10 июня. Вооруженные силы Украины заявили, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской возможно с 16 июня.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы, но Украины регулярно нарушает все договоренности.