Дамаск, 17 июня. После обеспечения безопасности и стабильности в районе Пальмиры и в районе восточного Хомса началось полноценное возвращение сирийских беженцев. Сирийские власти обеспечивают людей автобусами, которые развозят их по родным деревням.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Большие усилия со стороны правительства предпринимаются для обеспечения услуг в освобожденных регионах с целью ускорения возвращения людей: ремонтные бригады восстанавливают школы, детские сады, больницы.

Губернатор Хомса Талал аль-Барази во время встречи с людьми из Пальмиры заявил, что в рамках правительственных усилий по возвращению всех перемещенных лиц в районы и города провинции Хомс началась разработка плана по возвращению жителей Пальмиры в древний город. Параллельно этому реализовывается план обеспечения основных услуг Пальмиры.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Он добавил, что в рамках подготовки к следующему учебному году начнется восстановление двух школ, уже через месяц медицинский центр в Пальмире будет готов на 50%. Его восстановление проходит в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

Губернатор Хомса заявил, что ожидается, что показатели по возвращению людей в течение следующих двух месяцев достигнут 20% при продолжении предоставления основных услуг и работ по восстановлению домов граждан в сотрудничестве с городским советом и неправительственными организациями.

Ранее сообщалось, что сирийский режиссер Наджа Исмаил Анзур вносит последние штрихи в свой новый фильм «Кровь ладони», большая часть которого была снята в древнем городе Пальмира. Фильм рассказывает о городе, который подвергся атакам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, он также рассказывает историю жизни и смерти археолога Халеда Асаада, казненного боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.