США сделали курдов политической «бомбой замедленного действия» для Сирии

Зарубежное представительство коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) было открыто вчера в Вашингтоне в праздничной обстановке. Однако радость от торжественных мероприятий была для представителей курдского народа сильно «подмочена» недавним заявлением администрации США — вопрос о предоставлении курдам независимости и автономного статуса Курдистану даже не будет рассматриваться в ближайшее время.

Напомним, политическое крыло SDF подняло вопрос о создании представительства в США больше года назад. В то время создание «суверенного Курдистана» казалось столь близким событием; американские и курдские СМИ (созданные при непосредственной поддержке США) печатали одну за другой статьи политологов и экспертов. Те наперебой рассуждали о том, как иракские, турецкие и сирийские курды с нуля построят на Ближнем Востоке собственное демократическое государство (сразу же по американской модели представительской демократии). Разумеется, это государство предполагалось «питать» от богатых нефтью иракских и сирийских земель.

Однако за год все изменилось и намерения США стали яснее. Штаты в очередной раз разыграли со своими союзниками шахматную партию, заранее расписав всем их ходы.

Разумеется, вопрос о курдской автономии и тем более создании независимого курдского государства чрезвычайно сложен, он просто физически не может быть решен в формате США — SDF. На территории трех стран проживают 39 миллионов курдов различных этносов, племен и вероисповеданий. Курдские лидеры говорят о Курдистане как о едином государстве, которое «объединит всех» — однако сначала для этого потребуется «откусить» значительную территорию от Турции, Сирии и Ирака.

Стоит отметить, что в XXI веке о «независимом Курдистане» вновь заговорили после публикации в 2006 году так называемой карты полковника Ральфа Петерса, а также заявлений госсекретаря США Кондолизы Райс о «начале родовых схваток, в результате которых родится новый Ближний Восток». На «карте Петерса» можно видеть, что «Свободный Курдистан» включает в себя территорию Турции до Диярбакыра, территорию Ирака до Киркука (включая крупнейшие нефтеносные бассейны на севере страны) и территорию Ирана до Керманшаха. Стоит отметить, что на той же карте задолго до возникновения запрещенного в РФ ИГИЛ1 есть и название «Священное Исламское государство»1, которое должно включать в себя города Мекка и Медина.

Однако события на Ближнем Востоке приняли иной оборот, и сейчас из-за непоследовательной политики США на востоке Сирии снаряжена новая бомба замедленного действия.

Ирак, разрушенный за годы войны, принесенной США и союзниками, не может противостоять сепаратизму — однако США фактически запретили Иракскому Курдистану объявлять независимость.

Зато в Турции можно стать объектом самого недружелюбного внимания полиции всего лишь за разговоры о курдской независимости. Сепаратисты на востоке страны — смертельные враги Анкары, которая объявила как «Рабочую партию Курдистана», так и другие курдские формирования террористическими группировками. Турция не постеснялась вторгнуться в Сирию для того, чтобы защитить густонаселенные районы на западе страны от вылазок курдов, и по-прежнему хочет организовать «буферную зону» вдоль всей северной границы Сирии, чтобы отрезать «Рабочую партию Курдистана» от поставок оружия и подкреплений из Рожавы.

На определенном этапе американцы обратились к курдам, не задумываясь о вопросах независимости и используя их лишь как морковку, подвешенную перед мордой идущего вперед осла. Детище американской военной машины в Ираке, террористическая группировка «Исламское государство», попросту вышло из-под контроля и вырвалось из своей клетки в Ираке. Почувствовав силу, захватив огромное количество оружия, золота и нефти, боевики ИГИЛ почувствовали себя самостоятельной силой и перестали слушаться заокеанских покровителей. В результате курды, как неоднократно заявлял спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри, стали «незаменимыми бойцами [США] против ИГИЛ».

Террористы, совершавшие свои бесчисленные преступления под черными флагами, представляли реальную угрозу не только для Сирии, но и для всего региона — и стали угрожать также и партнерам США на Ближнем Востоке. Идея псевдохалифата, предложенная суннитам главарями «Исламского государства», захватывала умы все новых сторонников, и поток новобранцев, прибывавших в Сирию и Ирак со всего света, не иссякал. У экстремистов была своя валюта, система наказаний, «полиция» и многие другие атрибуты государственности.

Для того, чтобы сокрушить средневекового монстра, разросшегося на территориях Ирака и Сирии, потребовалась объединенная мощь российских и сирийских Вооруженных сил. Благодаря ВКС РФ и российским военным советникам САА смогла остановить исламистов, когда казалось, что вскоре они выйдут на берега Средиземного моря.

В то же время американцы поняли, что еще немного — и Сирия сможет вернуть себе государственность. Для того, чтобы курды смогли ввести американский контроль на нефтеносных территориях к востоку от Евфрата, США предоставили им десятки тонн оружия — невзирая на недовольство Турции, своего союзника по НАТО.

Курды оказались в нужное время и в нужном месте полезной игрушкой в руках США — американский народ не обрадовался бы еще одной военной кампании на Ближнем Востоке. Руками курдов Белый дом решил добил разгромленное «Исламское государство» в Сирии. Не до конца — скорее для того, чтобы преподать исламистам хороший урок о том, что бывает с теми силами, которые пытаются освободиться из-под контроля США.

Для мирового сообщества президент Дональд Трамп озвучивал пламенные речи о «полном уничтожении «Исламского государства». Террористы были объявлены «неопасными», сломленными и неспособными возродить свой псевдохалифат. Американские военные несколько раз отчитывались об уничтожении верховного главаря ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади — однако в итоге он оказался жив. Практически ежедневные теракты, которые происходят на северо-востоке Сирии, говорят о том, что план аль-Багдади о ведении партизанской «войны на истощение» против курдских и американских сил — работают. Но в Заевфратье в большинстве случаев продолжают гибнуть курды, а не американские солдаты.

Оккупация проамериканскими силами северо-востока Сирии не позволяет наладить мирную жизнь в стране. Под управлением США курды вслед за террористами ИГИЛ научились нелегально добывать и вывозить сирийскую нефть за рубеж, нанося огромный ущерб не только экономике Сирии, но и военным действиям, которые Дамаск ведет против последнего очага терроризма в Идлибе.

При этом курды уже начали осознавать, что «независимый Курдистан» был для Вашингтона лишь предлогом заставить их работать на себя. Дамаск готов к диалогу с курдами, и президент Башар Асад неоднократно заявлял о готовности к политическому взаимодействию в рамках единого государства. Однако американцы категорически запрещают курдам контакты с Дамаском, угрожая в противном случае полностью лишить их помощи и поставок оружия, что сделает курдов уязвимыми перед новыми действиями Турции.

Следует подчеркнуть — лишь конструктивный диалог в рамках суверенной Сирии позволит курдскому народу обрести мирную жизнь. Сейчас у сирийских курдов остались считанные месяцы, а возможно, недели, чтобы «запрыгнуть в последний вагон» конституционного процесса и подключить своих политических представителей к работе конституционного комитета Сирии.

Вполне возможно, что ситуация с взаимодействием США, курдов и Дамаска не так плоха, как кажется, считает член Совета Федерации Игорь Морозов. В беседе с Федеральным агентством новостей он предположил, что вскоре Вашингтон может согласиться на диалог между курдами и Дамаском — так американцы получают хотя бы ограниченную возможность влиять на политические процессы в Сирии, к чему отчаянно стремятся. Сейчас у курдов есть все возможности вернуться к диалогу с Дамаском, подчеркнул сенатор.

«У курдов есть не просто шанс, а новое окно возможностей, чтобы включиться в весь мирный диалог, который ведется между всеми политическими силами в Сирии, — подчеркнул собеседник ФАН. Во главе этого диалога стоит правительство в Дамаске, и те, кто воевал с ИГИЛ. Поэтому у SDF есть возможность сегодня включиться в этот диалог, и поскольку начинает работать конституционный комитет — это как раз то время, когда каждая политическая сила имеет право внести свой позитивный вклад в стабилизацию обстановки в Сирии. И у курдов есть эта возможность. Речь о самостоятельном государстве просто не идет. Речь идет о том, чтобы в этом диалоге выйти на создание конституции, на формирование всех механизмов выборов как правительства и парламента, так и президента Сирии — и курды могут внести свою лепту».

Вполне возможно, что Турция хотела бы полностью исключить участие курдов в политическом процессе в Сирии, однако в настоящее время Анкара не располагает такими возможностями, подчеркнул сенатор.

«Турция не может исключить участие курдов в мирном политическом процессе и не может не принять курдские формирования — в том числе и SDF — в диалог по Сирии, поскольку она еще сама не может решить вопрос с Идлибом, — напомнил член Совета Федерации. Я думаю, этот тот вариант, когда американцы могут внести свой вклад в урегулирование тяжелейшей политической ситуации в Сирии через участие курдов. Поэтому открытие курдского представительства в США, я считаю, позитивный шаг, который может дополнить все усилия, которые достигнуты в рамках астанинского формата, в Женеве, в Сочи, в которых активное участие принимали Россия, Турция и Иран».

Американцы, считает Игорь Морозов, понимают, что набравший силу конституционный процесс в Сирии (к началу которого они приложили руку) они уже не могут просто так сломать, блокируя тех или иных кандидатов в списках конституционного комитета. Курды для США — шанс «взломать» этот процесс и оказать влияние на будущее Сирии. К добру это или нет — покажет время.

«Американцы не могут сломать конституционный процесс, который уже набрал силу, и он идет с полной динамикой в направлении создания комитета. Американцы просто очень сильно переживают из-за того, что они оказались вне этого процесса. Но с ними были договоренности о том, что Турция отвечает за список от оппозиции, и этот список был согласован. Американцы пытаются включиться в этот процесс — у них другого варианта просто нет, — подчеркнул член Совфеда РФ. — Другой политический механизм они просто не смогут начать с учетом обострения отношений у США с Турцией по вопросу от С-400, с Ираном по «ядерному досье» — у них тут нет союзников и они не могут разрушить этот процесс только потому, что опираются только на курдскую оппозицию. А оппозиция — либо она идет в общем мейнстриме политического урегулирования, либо она получает то, что останется уже на полях этого процесса».

1 Организация запрещена на территории РФ.