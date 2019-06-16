ЛНР итоги 9–16 июня: 60 жителей ЛНР и ДНР получили паспорта РФ, ВСУ обстреляли поселок Золотое-5

Луганск, 16 июня. 60 жителей республик Донбасса получили паспорта РФ. ВСУ обстреляли жилой массив в поселке Золотое-5 из гранатометов. Госслужащим и бюджетникам ЛНР поднимут зарплаты и пенсии. Дайджест новостей ЛНР за прошедшую неделю — в материале Федерального агентства новостей.

Первые обладатели паспортов РФ появились в ЛНР и ДНР

Первые группы жителей Луганской и Донецкой народных республик приехали в Ростовскую область для получения российских паспортов.

Процедура вступления в гражданство РФ и выдача паспортов производились в Новошахтинске для жителей ЛНР и селе Покровское для жителей ДНР. Всего в пятницу паспорта РФ получили 60 жителей республик.

Обстрел ВСУ повредил строения и ЛЭП в Золотом-5

Школа, два магазина, шесть жилых домов и линия электропередачи (ЛЭП) повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Золотое-5 в ЛНР, сообщил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции Яков Осадчий.

По его словам, украинские силовики вели прицельный огонь по жилому массиву с применением вооружения БМП-1, гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская сторона сорвала отвод сил у Станицы Луганской

Украинские силовики 10 июня вновь сорвали отвод сил у Станицы Луганской, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Он уточнил, что оборонное ведомство республики было полностью готово к процессу разведения, о чем за сутки были уведомлены представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Теперь вопрос разведения сил и средств на этом участке поднимут на встрече в Минске 19 июня.

«К сожалению, в очередной раз приходится констатировать тот факт, что украинская сторона сорвала разведение сил и средств на КПП «Станица Луганская», — сказал Филипоненко журналистам.

Госслужащим и бюджетникам ЛНР поднимут зарплаты и пенсии

Власти ЛНР планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в январе следующего года рост зарплат бюджетников и госслужащих от текущего уровня составит уже 70%, а пенсий — 52%.

Самый большой паспорт РФ продемонстрировали в Луганске

Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России. На главную площадь жители республики вынесли копию паспорта Российской Федерации площадью 200 квадратных метров. Активисты в ходе флешмоба открыли символический паспорт на имя Луганской народной республики.

Луганчане побывали на концерте российских звезд

Более 8 тысяч человек собрались на митинг, посвященный Дню России, и концерт российских звезд в Луганске. Известная российская певица Вика Цыганова и поп-рок-группа «Город 312» выступили на главной площади города.

Наряду со своими известными композициями Цыганова исполнила в Луганске песню «Федор гребет», посвященную путешественнику Федору Конюхову и в целом событиям в мире.

«Я хочу вас искренне, от всего сердца поблагодарить за то, что вы есть, за то, что вы храбрые, стойкие, мужественные, за то, что вы преданы России. И эта земля, конечно же, русская. Здесь жили наши прадеды, деды, и мы отсюда никуда не уйдем. Я вас очень люблю и буду всегда счастлива приезжать к вам», — сказала Цыганова, поздравляя жителей ЛНР с праздником.