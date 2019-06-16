Назван топ-5 стран, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми

Москва, 16 июня. Самыми популярными направлениями для путешествий отцов с детьми оказались Испания, Армения и Молдавия. К такому выводу по результатам анализа пришли специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip, которые назвали топ-5 таких стран.

Согласно представленным данным, с детьми чаще всего путешествуют женщины — 55,5%. Реже (36%) в поездки россияне отправляются всей семьей, а мужчины, путешествующие с детьми, составляют 8,5%.

Примечательно, что представители сильного пола крайне редко отправляются в другие города и страны с малышами младше двух лет, таких отцов лишь 8%. Большинство российских пап берут с собой в путешествия детей старше шести лет. При этом каждый третий (33%) берет на себя заботу в пути о ребенке дошкольного возраста (от двух до шести лет).

Лидирующие места в списке самых популярных у таких пользователей направлений заняли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. Что касается стран, то чаще всего российские отцы ездят с детьми в Армению, Испанию, Молдавию, Италию и Таиланд.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые выгодные направления для путешествий в июне. По их словам, удачным предложением будет отдых в Крыму. Две путевки на полуостров сроком на десять дней будут стоить около 29 тысяч рублей. Самым дорогим туристическим направлением в июне оказалась Хорватия.

Как сообщило тревел-агентство Biletix, анализ средних цен на бронирования авиабилетов по принципу «туда – обратно» на июнь, июль и август показал, что самое дешевое зарубежное направление для поездок летом — Белоруссия.