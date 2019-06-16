Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Москва, 16 июня. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за тяжелый труд и верность делу. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кабмина.
День медицинского работника отмечается 16 июня.
Премьер-министр отметил, что многие медицинские работники встречают праздничный день за рабочим местом.
«Я хочу сказать вам спасибо за нелегкий, но очень важный труд. За верность делу, которое стало вашим призванием», — следует из телеграммы.
Медведев обратил внимание на то, что день медработника — еще один повод поблагодарить врачей, медсестер и медицинский персонал за то, что они без выходных делают все возможное, чтобы сохранить здоровье и жизнь человека.
Премьер-министр также напомнил, что Кабмин РФ приступил к реализации национального проекта «Здравоохранение», который позволит сделать отечественную медицину современной и сильной.