Москва, 16 июня. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за тяжелый труд и верность делу. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кабмина.

День медицинского работника отмечается 16 июня​​​.

Премьер-министр отметил, что многие медицинские работники встречают праздничный день за рабочим местом.

«Я хочу сказать вам спасибо за нелегкий, но очень важный труд. За верность делу, которое стало вашим призванием», — следует из телеграммы.

Медведев обратил внимание на то, что день медработника — еще один повод поблагодарить врачей, медсестер и медицинский персонал за то, что они без выходных делают все возможное, чтобы сохранить здоровье и жизнь человека.

Премьер-министр также напомнил, что Кабмин РФ приступил к реализации национального проекта «Здравоохранение», который позволит сделать отечественную медицину современной и сильной.