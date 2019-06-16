РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 16 июня. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 14 случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 19 случаев. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – десять, Хама – три, Алеппо - один​​​», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 19 случаев нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Хама.

Как уточнили в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. Так, жителям провинций Латакия и Дейр-эз-Зор выдали по 500 продовольственных наборов.

Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий за истекшие сутки при этом не подписывалось. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима тишины, также не изменилось — 234.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики (16 июня 2019 г.) https://t.co/skXYQE7keC pic.twitter.com/9HDWywyy78 — Минобороны России (@mod_russia) 16 июня 2019 г.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно о том, что в Дамаске вновь открылся музей медицины и науки, который был закрыт из-за военных действий на территории страны. Он располагается в здании медицинского учреждения, которое было возведено в XII веке.

1 Организация запрещена на территории РФ.