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Саммит лидеров РФ, Ирана и Азербайджана пройдет в Сочи в августе

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Саммит лидеров РФ, Ирана и Азербайджана пройдет в Сочи в августе

Владикавказ, 16 июня. Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщил, что в августе этого года в Сочи должен состояться саммит на высшем уровне Россия — Иран — Азербайджан.

«В августе 2019 года планируется встреча на высшем уровне в Сочи между президентами трех государств — России, Ирана и Азербайджана», — заявил он в ходе выступления на открытии конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» в Тегеране.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что трехсторонний саммит пройдет в России в конце лета.

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Автор: Сергей Петров
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