Эксперт рассказал о последствиях «войны пошлин» для Вашингтона

Индия последнее время подвергается политическому и экономическому прессингу Соединенных Штатов из-за военно-технического сотрудничества с Россией. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Повышение пошлин

Индия получит около 217 млн долларов США дополнительного дохода в результате повышения пошлин на 28 товаров из Соединенных Штатов. Пошлины, вступившие в силу с воскресенья, стали ответом на повышение американских тарифов на ввоз алюминия и стали из Индии.

Ранее власти Индии сообщили, что импортные пошлины резко вырастут на чечевицу (до 30%) и нут (до 60%). Более того, ожидается, что повысятся пошлины на некоторые виды миндаля, яблоки, грецкие орехи, грушу, а также на плоский прокат из нержавеющей стали, борную кислоту, трубы и некоторые другие металлоизделия.

Индия хотела повысить импортные тарифы на ряд товаров из США еще в августе прошлого года, однако Нью-Дели несколько раз откладывал это повышение. Власти Индии объясняли это тем, что переговоры с Соединенными Штатами о тарифах продолжаются.

В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют свою продукцию в Соединенные Штаты. В ответ страны Европейского союза договорились установить импортные пошлины (25%) на некоторые товары общим объемом 2,8 млрд евро.

«Война пошлин»

Как отметил Максим Жаров, в отличие от американо-китайской торговой войны, здесь речь идет о применении правительством Индии ответных мер против США вместе с другими странами, которых коснулось повышение американцами пошлин на ввоз стали и алюминия.

«Тем не менее стоит напомнить, что уже в течение нескольких лет Индия подвергается прессингу США за военно-техническое сотрудничество с Россией. И в том числе именно из-за этого Индия была включена США в список стран, для которых американцы повысили ввозные пошлины на сталь и алюминий. «Война пошлин» в глобальной мировой экономике является контрпродуктивной, и в отношениях с Индией США это скоро почувствуют», — пояснил Максим Жаров.

По словам эксперта, поскольку речь идет о сельскохозяйственной продукции, то первыми почувствуют на себе ответные меры Индии американские фермеры. Дальше в защиту их интересов включится AmCham — американская торговая палата, которая прежде всего донесет опасения фермеров до Конгресса США. В свою очередь Конгресс может и будет использовать этот вопрос в противостоянии с администрацией Трампа.

Напомним, Индия закупит у России вооружение вопреки санкциям Соединенных Штатов. Глава правительства Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились разработать план, который позволит обойти санкции США.