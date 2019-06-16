Медики рассказали о состоянии Алибасова

Москва, 16 июня. Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым. Об этом рассказали медики из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Пока все еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое, вечером температура была 36,6, утром — 36,8», — уточнил в разговоре с РИА Новости сотрудник больницы.

Несчастный случай произошел с артистом 4 июня. Как напоминает «Газета.ru», заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта, его отец принял химическую жидкость за напиток.

У Алибасова, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя. Как накануне рассказали медики, риск внутреннего кровотечения сохраняется до начала следующей недели.

Ранее сын продюсера сообщил о приглашении пройти лечение в Казахстане, поступившем его отцу. Алибасов-младший уточнил, что экс-президент республики Нурсултан Назарбаев приглашал артиста принять участие в официальных мероприятиях, посвященных переносу столицы государства из Алма-Аты в Астану, которую позже переименовали в Нур-Султан.

Сын продюсера считает, что именно поэтому Алибасову предложили пройти реабилитацию на одном из казахстанских курортов.