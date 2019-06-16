Эксперт рассказал о трансферах «Зенита»

Санкт-Петербург, 16 июня. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал отсутствие трансферов со стороны петербургской команды.

«Мы видим, что конкуренты «Зенита» по чемпионату уже довольно активно ведут себя (на трансферном рынке — Прим.ФАН). И, думаю, от всех московских команд еще стоит ждать точечных усилений. Что касается «Зенита», то тренерскому штабу и спортивному департаменту предстоит решить две задачи. Необходимо не только усиление, но и расставание с рядом футболистом, которые по различным причинам не могут помочь команде в решении серьезных задач. Поэтому сейчас со стороны «Зенита» затишье», — пояснил специалист.