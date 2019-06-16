СКР задержал еще 12 участников массовой драки в Пензенской области

Пенза, 16 июня. Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали и задержали еще 12 участников массового конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, одного из них подозревают в убийстве. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение», — уточнила спикер ведомства.

Петренко указала на то, что ранее уже были задержаны трое мужчин. В настоящее время двоих уже арестовали, третий проходит медицинское освидетельствование. Все задержанные признали участие в массовом конфликте.

В четверг, 13 июня, между жителями населенного пункта Чемодановка разгорелся конфликт, переросший в массовую драку. В результате пострадали не менее пяти человек, двоих доставили в больницу. 34-летний мужчина скончался в медицинском учреждении, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

В пятницу в селе прошел сход граждан, на котором руководитель Белозерцев заверил жителей, что виновные будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для пресечения вероятных стихийных беспорядков.