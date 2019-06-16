Сирия новости 16 июня 12.30: боевики атаковали САА в Хаме, в Дейр-эз-Зоре из тюрьмы сбежали пять боевиков ИГИЛ

Сирия, 15 июня. «Фронт национального освобождения» атаковал САА в Хаме, в Дейр-эз-Зоре пять боевиков «Исламского государства»1 сбежали из тюрьмы. В Идлибе САА обменивается ударами с боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: поддерживают наступление сирийской армии и нанесли удар по радикалам на северо-западе Хамы.

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям джихадистов в окрестностях городов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками группировки «Фронт национального освобождения» в Хаме, обстреляли расположения протурецких радикалов в Алеппо.

«Фронт национального освобождения»: заявляет, что ими якобы были уничтожены на северо-западном фронте Хамы танк и БМП правительственной армии.

Курды: лишились одного из лидеров в Дейр-эз-Зоре в результате взрыва автомобиля в городе Аль-Багуз.

Провинция Алеппо

Сирийская армия обстреляла из крупнокалиберных пулеметов укрытия протурецких боевиков в предместьях города Аз-Захра. Как сообщает Baladi News, информации о потерях протурецкой группировки в живой силе или военной технике уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступает новые данные о жертвах взрыва автомобиля в городе Аль-Багуз, который произошел вчера. Стало известно, что в автомобиле находился один из лидеров «Демократических сил Сирии» (SDF) Надир Фаузи Аль-Бдави, он погиб в результате подрыва, как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24.

Источник также сообщил, что пятеро заключенных, задержанных САА под подозрению в участии в деятельности «Исламского государства», сбежали из тюрьмы в городе Меядин. После инцидента военная полиция провела рейды и обыски в городе. Источник добавил, что полиция прочесывает кварталы в районе Махарим и Аль-Синаа, в которых был исследован каждый дом. Полиция так же перекрыла входы и выходы из района и установила блокпосты.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают атаковать боевиков в ответ на провокации в южных районах провинции Идлиб. Утром Боевые самолеты нанесли несколько воздушных ударов по укрытиям радикалов в горных районах Аз-Завия и в районах поселений Ахсим, Хиш, Тремала и Хан-Шейхун, о чем сообщает информагентство Step News Agency.

САА обменялась ударами с радикалами в районе деревни Сафохан, где боевики ранее обстреляли позиции правительственных сил. Как передает Twitter-канал jisrtv, армия ударила по артиллеристским установкам боевиков. Еще одна группа радикалов была атакована армией в ответ на нарушение режима прекращения огня в окрестностях города Маарет-Хурма. По укреплениям боевиков ударили из ракетной установки, о чем также сообщил источник.

Провинция Хама

В Хаме продолжаются бои на северо-западном фронте между правительственными силами и джихадистами «Тахрир аш-Шам». Как передал оппозиционный новостной портал Sep News Agency, боевики «Фронта национального освобождения» заявили, что ими была подбита боевая машина сирийской армии в районе Кафр-Худа и залпом из противотанковой ракетной установки уничтожен крупнокалиберный пулемет у Аль-Касабии. Пока что заявления радикалом нуждаются в подтверждении официальными СМИ, от которых не поступало информации о потерях военной техники. Южнее сирийская армия атаковала позиции боевиков в окрестностях деревни Аль-Камари. Информация о потерях среди джихадистов пока не поступала. ВКС РФ поддерживают правительственные силы с воздуха и утром ударили по расположениям джихадистов в предместьях Кафр-Зеты. Потери джихадистов уточняются, как сообщает канал Halab Today TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)