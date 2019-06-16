Екатеринбургская епархия не будет строить храм в сквере

Екатеринбург, 16 июня. Церковь не будет строить собор святой Екатерины в сквере возле театра драмы в Екатеринбурге. Об этом сообщается в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, размещенном в воскресенье на официальном сайте епархии.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей… Мы бы не хотели давать дьяволу такую возможность», — следует из заявления.

Также отмечается, что Русская православная церковь согласилась с тем, что храм не будут строить в любом сквере или парке.

В епархии выразили благодарность жителям города, которые направили свои мысли и предложения о месте размещения собора, а также заверили в том, что для строительства собора святой великомученицы Екатерины найдут достойное место.

Напомним, в середине прошлого месяца в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения монастыря Святой Екатерины на месте сквера. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в городском сквере. Мэрия также собрала предложения граждан по месту для строительства собора.