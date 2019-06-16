Кот Алибасова отказался сниматься в рекламе средств против облысения
Москва, 16 июня. Лысый кот Бари Алибасова Чуча умудрился всего за два дня заработать 150 тыс. долларов. Об этом журналистам сообщил PR-директор музыканта Вадим Горжанкин.
По словам Горжанкина, Чуча приобрел бешеную популярность во время своего двухдневного исчезновения. Кота вернули владельцу ученики школы кунг-фу. После на группу «На-На» обрушился шквал рекламных предложений. Канадскому сфинксу предлагают сниматься в рекламе. Причем заполучить Чучу хотят не только производители кормов и аксессуаров для животных, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеобнаблюдения.
В общей сложности канадский сфинкс Алибасова получил предложения на сумму более 150 тыс. долларов. Теперь, по словам Горжанкина, участники группы обсуждают возможное участие Чучи в съемке новых клипов группы «На-На» и его участии в грядущем гастрольном туре.
«Это определенно может принести дополнительный заработок Алибасову и самой группе», — пояснил он.
Горжанкин добавил, что с большинством рекламодателей уже достигнуто принципиальное согласие, правда один отказ все же был.
«Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин», – уточнил пиар-директор.
Чуче предлагали участвовать в рекламе со слоганом «Хватит быть лысым!».
«Мы решили пощадить любимца Бари Каримовича, а также многих мужчин, которые не считают лысину недостатком», - пояснил представитель Алибасова.
Кроме того, Горжанкин уточнил, что окончательное решение об участии Чучи в рекламных проектах будет принимать его владелец.
На фоне стремительной популярности Чуче также завели собственный аккаунт в Instagram.
Как сообщалось ранее, Чуча пропал 11 июня во время пресс-конференции в квартире Бари Алибасова в Мерзляковском переулке. Близкие музыканта объявили, что тому, кто найдет и вернет кота, они заплатят 800 тыс. рублей. Конечно, не обошлось без мошенников. Так, один злоумышленник обманул помощницу продюсера и отдал женщине другого лысого кота.
Настоящего Чучу обнаружили 14 июня в Столовом переулке в центре школы кунг-фу. Питомца вернули Алибасову безвозмездно.
Сам музыкант пока находится на лечении в НИИ им. Склифосовского. Он уже вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять суток. Причиной госпитализации стала ужасная ошибка: продюсер случайно выпил средство для прочистки труб «Крот».
6 июня Алибасов составил новое завещание, по которому кот достанется его помощнику Сергею Моцарь. Однако теперь, по мнению Горжанкина, пожелание Алибасова может быть пересмотрено,
«Судьба Чучи уже не кажется столь забавной, ведь первый заработок в размере 150 тысяч долларов это довольно серьезно», – заметил он.