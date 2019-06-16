Кот Алибасова отказался сниматься в рекламе средств против облысения

Москва, 16 июня. Лысый кот Бари Алибасова Чуча умудрился всего за два дня заработать 150 тыс. долларов. Об этом журналистам сообщил PR-директор музыканта Вадим Горжанкин.

По словам Горжанкина, Чуча приобрел бешеную популярность во время своего двухдневного исчезновения. Кота вернули владельцу ученики школы кунг-фу. После на группу «На-На» обрушился шквал рекламных предложений. Канадскому сфинксу предлагают сниматься в рекламе. Причем заполучить Чучу хотят не только производители кормов и аксессуаров для животных, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеобнаблюдения.

В общей сложности канадский сфинкс Алибасова получил предложения на сумму более 150 тыс. долларов. Теперь, по словам Горжанкина, участники группы обсуждают возможное участие Чучи в съемке новых клипов группы «На-На» и его участии в грядущем гастрольном туре.

«Это определенно может принести дополнительный заработок Алибасову и самой группе», — пояснил он.

Горжанкин добавил, что с большинством рекламодателей уже достигнуто принципиальное согласие, правда один отказ все же был.

«Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин», – уточнил пиар-директор.

Чуче предлагали участвовать в рекламе со слоганом «Хватит быть лысым!».

«Мы решили пощадить любимца Бари Каримовича, а также многих мужчин, которые не считают лысину недостатком», - пояснил представитель Алибасова.

Кроме того, Горжанкин уточнил, что окончательное решение об участии Чучи в рекламных проектах будет принимать его владелец.

На фоне стремительной популярности Чуче также завели собственный аккаунт в Instagram.

Как сообщалось ранее, Чуча пропал 11 июня во время пресс-конференции в квартире Бари Алибасова в Мерзляковском переулке. Близкие музыканта объявили, что тому, кто найдет и вернет кота, они заплатят 800 тыс. рублей. Конечно, не обошлось без мошенников. Так, один злоумышленник обманул помощницу продюсера и отдал женщине другого лысого кота.

Настоящего Чучу обнаружили 14 июня в Столовом переулке в центре школы кунг-фу. Питомца вернули Алибасову безвозмездно.

Сам музыкант пока находится на лечении в НИИ им. Склифосовского. Он уже вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять суток. Причиной госпитализации стала ужасная ошибка: продюсер случайно выпил средство для прочистки труб «Крот».

6 июня Алибасов составил новое завещание, по которому кот достанется его помощнику Сергею Моцарь. Однако теперь, по мнению Горжанкина, пожелание Алибасова может быть пересмотрено,