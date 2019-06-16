Пьяные пассажиры устроили дебош при посадке в самолет в Новокузнецке

Новокузнецк, 16 июня. Два пассажира устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы, сообщили местные СМИ. Видео инцидента появилось в Сети.

Инцидент произошел утром 15 июня. Двое мужчин были в нетрезвом состоянии, вели себя шумно и выкрикивали ругательства в адрес других пассажиров.

Они устроили скандал в зале ожидания, а затем продолжили дебош на борту самолета. Бортпроводникам пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Однако мужчин не удалось утихомирить, они также сопротивлялись, когда их пытались вывести из самолета. Лайнер из Новокузнецка вылетел с задержкой.

Ранее сообщалось, что в Госдуме России утвердили в первом чтении законопроект о сдерживании авиадебоширов специальными средствами. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.