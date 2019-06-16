Депутат Госдумы объяснил, чем опасна новая акция «в поддержку Голунова»

Москва, 16 июня. США нарастили финансирование несистемной оппозиции в России, главной тактикой которой становится «петля хайпа», и попытка в очередной раз закрутить ее «либеральные» силы предпримут сегодня на акции якобы в «поддержку журналиста Голунова».

Уголовное дело в отношении корреспондента «Медузы» было прекращено еще 11 июня. Однако оппозиция осталась глуха к призывам мэрии Москвы не проводить несогласованное шествие в его поддержку в День России. Сегодняшняя акция была согласована с властями столицы, но в Госдуме все равно убеждены, что без провокаций не обойдется.

Так, по мнению депутата Виктора Водолацкого, оппозиции нужно будет отработать те средства, которые вкачивают в нее западные спонсоры. Он не исключил, что блогер Алексей Навальный и его сторонники наверняка устроят дебош.

«Провокации по поводу полиции будут для того, чтобы митингующих арестовали, и они в социальных сетях показывали, какие они «жертвы режима». Это уже избитая, затертая картинка, и она повторяется от одного шествия к другому», — заявил он в комментарии Nation News.

Водолацкий уверен, что мэрии Москвы нужно четко придерживаться закона: «если оппозиция будет нарушать его, значит, нужно всячески пресекать их противоправные действия».

«Если бы мэрия не разрешила это шествие — поднялся бы еще больший вой и скулеж. А так, пожалуйста, выходите и говорите то, что вы хотите», — заключил Водолацкий.

Напомним, освобождению Голунова содействовали и Совет при президенте по правам человека и омбудсмен Татьяна Москалькова, и Общественная палата Москвы. К судьбе сотрудника «Медузы» подключился и Союз журналистов РФ.

Сам Голунов ранее рассказал, что пытается вернуться к нормальной жизни и не знает, примет ли он участие в митинге 16 июня. К слову в запрещенной в акции 12 июня он не участвовал. С призывом не поддерживать шествие якобы в его поддержку выступило и руководство «Медузы».