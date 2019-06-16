Эрдоган рассказал, когда могут начаться поставки С-400

Анкара, 16 июня. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнутся в первой половине следующего месяца. Об этом глава турецкой республики заявил журналистам на борту самолета после поездки в Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Мы обсудили с Россией тему С-400 — это завершенное дело. Каких бы то ни было проблем не наблюдается», — обратил внимание он.

Эрдоган выразил уверенность в том, что поставки российских систем С-400 начнутся в первой половине июля, передает канал NTV.

Напомним, ранее американские власти отговаривали Турцию от приобретения С-400. В связи с этим ряд СМИ распространили слухи о том, что Анкара якобы рассматривает отсрочку реализации соглашения с Россией по поставкам ЗРК после соответствующей просьбы Вашингтона. Однако в турецком министерстве иностранных дел опровергли эти сообщения.

Ранее американцы выступили с угрозами в адрес Индии из-за возможных поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.