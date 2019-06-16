Украинское военное руководство не собирается отказываться от гражданской войны в Донбассе. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Подготовка провокаций

Вооруженные силы Украины готовят провокации, которые направлены на срыв нового соглашения о перемирии на территории Донбасса. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Сообщается, что ВСУ планируют обстрелять собственные позиции в подконтрольном Киеву районе Авдеевки, а также гражданскую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов. Ответственность за обстрелы украинские военные традиционно возложат на армию ДНР.

«В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы», — следует из сообщения.

В народной милиции ДНР добавили, что после осуществления вооруженной провокации будут подготовлены поддельные репортажи о потерях среди украинских военных, мирных жителей, а также разрушениях домов.

Провокация не останется без ответа

Как отметил Александр Матюшин, несмотря на все надежды, которые возлагались на нового президента Украины Владимира Зеленского, реальность показывает, что украинские военные не собираются прекращать боевые действия против ДНР и ЛНР. Несмотря на мирные демарши и заявления Киева во время последней встречи в рамках «Минска» украинские военные демонстрируют свое неподчинение новому президенту. Им нужна война.

«Что же касается непосредственно провокации такого масштаба, о котором заявили в УНМ ДНР, то не раз наблюдал множество случаев, когда нацбаты (так называемые добровольческие батальоны. — Прим. ФАН) обстреливали позиции ВСУ из минометов и бронетехники. Поэтому не исключаю, что для проведения такого рода провокации будут привлечены бойцы условного «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и «Азова», которые мало подчинялись предыдущему президенту, не говоря уже о нынешнем», — пояснил офицер армии ДНР.

Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».

«Видимо, украинские военные забыли, что такое ужас «котла». Нам придется им напомнить», — заключил Матюшин.

Киевские власти в апреле 2014 года заявили о начале боевой операции против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Гражданский конфликт пытаются также урегулировать на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.