В Роспотребнадзоре дали советы по покупке хорошей клубники

Москва, 16 июня. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику, и отметили, что по причине короткого срока хранения ягоды ее надо покупать ровно столько, сколько готовы съесть за пару дней. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты напомнили, что необходимо приобретать сухую, без признаков гниения клубнику однородного цвета и с сильным ягодным запахом. По данным организации, сладость клубники можно установить по черенку, если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой.

В Роспотребнадзоре добавили, что клубнику надо очень хорошо промывать, употребление плохо вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями.

Сообщается, что в этой ягоде содержится существенное количество йода, клетчатки, сахарозы и фруктозы, а ее калорийность не превышает 36.

Ранее эксперт рассказала, что сезон продажи клубники в российской столице начинается в июне, однако ягоду стоит покупать не раньше середины месяца.