Сирийская полиция перехватила в Хомсе партию наркотиков, спрятанных в коробках с конфетами

Дамаск, 17 июня. Сирийские сотрудники органов внутренних дел в Хомсе изъяло 750 кг каннабиса, спрятанного в коробках с конфетами. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно источнику ФАН, запрещенные вещества попали в Сирию в коробках с конфетами. Они были направлены в пригород Дамаска. Впоследствии товар планировалось вывезти из республики.

Сирийские правоохранительные органы остановили грузовик с запрещенным грузом, в салоне находились два человека. В ходе тщательного осмотра банок и коробок, наполненных конфетами, полицейские обнаружили на дне каждой банки пачки с некоторым количеством каннабиса. Наркотики были упакованы в плоские и прямоугольные коробки. Всего полиций нашла наркотиков на 750 кг, их стоимость составляет около 500 миллионов сирийских фунтов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В данный момент ряд лиц, причастных к инциденту, арестован, суд установит ​​необходимую меру пресечения для привлечения виновных к ответственности.

В середине прошлого месяца в Латакии было изъято около миллиона таблеток кептагона, предназначенного для контрабанды через портовый город Сирии. Кептагон был спрятан в механизме металлического давления.

Примечательно, что министерство внутренних дел Сирии время от времени объявляет об изъятии количества наркотиков без указания источника.

Ранее сообщалось, что управление по борьбе с контрабандой в сирийской таможне в координации с силами безопасности САР изъяло большое количество наркотиков, в частности, каннабиса, а также кептагона. Все запрещенные вещества были спрятаны в грузовике. Источник в таможне сообщил, что грузовик направлялся из районов контроля террористических групп в столицу Сирийской Арабской Республики Дамаск.