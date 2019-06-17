Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирийская полиция перехватила в Хомсе партию наркотиков, спрятанных в коробках с конфетами

43
0 Оставить комментарий

Сирийская полиция перехватила в Хомсе партию наркотиков, спрятанных в коробках с конфетами

Дамаск, 17 июня. Сирийские сотрудники органов внутренних дел в Хомсе изъяло 750 кг каннабиса, спрятанного в коробках с конфетами. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН). 

Как стало известно источнику ФАН, запрещенные вещества попали в Сирию в коробках с конфетами. Они были направлены в пригород Дамаска. Впоследствии товар планировалось вывезти из республики.

Сирийские правоохранительные органы остановили грузовик с запрещенным грузом, в салоне находились два человека. В ходе тщательного осмотра банок и коробок, наполненных конфетами, полицейские обнаружили на дне каждой банки пачки с некоторым количеством каннабиса. Наркотики были упакованы в плоские и прямоугольные коробки. Всего полиций нашла наркотиков на 750 кг, их стоимость составляет около 500 миллионов сирийских фунтов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В данный момент ряд лиц, причастных к инциденту, арестован, суд установит ​​необходимую меру пресечения для привлечения виновных к ответственности.

В середине прошлого месяца в Латакии было изъято около миллиона таблеток кептагона, предназначенного для контрабанды через портовый город Сирии. Кептагон был спрятан в механизме металлического давления.

Примечательно, что министерство внутренних дел Сирии время от времени объявляет об изъятии количества наркотиков без указания источника.

Ранее сообщалось, что управление по борьбе с контрабандой в сирийской таможне в координации с силами безопасности САР изъяло большое количество наркотиков, в частности, каннабиса, а также кептагона. Все запрещенные вещества были спрятаны в грузовике. Источник в таможне сообщил, что грузовик направлялся из районов контроля террористических групп в столицу Сирийской Арабской Республики Дамаск. 

infox - new
Автор: Нур Молхем
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров