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Мать Фриске назвала трусом сбежавшего с документами Шепелева

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Мать Фриске назвала трусом сбежавшего с документами Шепелева

Москва, 16 июня. Родственники исполнительницы Жанны Фриске в течение двух лет не могут встретиться с внуком Платоном, которого от них старается спрятать телеведущий Дмитрий Шепелев. Смерть артистки навсегда разделила жизнь семьи на «до» и «после», заявила мать певицы Ольга Копылова в прямом эфире ток-шоу «Привет, Андрей!».

Мать Жанны Фриске отметила, что по неизвестным причинам Шепелев просто перестал общаться с ней и отцом возлюбленной.

«Мы ничего не сделали этому человеку плохо. Он просто сбежал как трус, прихватив ребенка с документами», — заявила Копылова.

Как рассказал Владимир Фриске, вердиктом суда были постановлены условия и даже время встречи с внуком, однако Шепелев продолжает делать все по-своему. Помимо этого, родители певицы уверены, что, назначая встречи в Минске, где сам 36-летний ведущий родился и вырос, он буквально их обманывает, а сам Платон находится в подмосковном доме Шепелева.

Стоит отметить, что с ребенком также не видится крестная мать — Ольга Орлова, которая дружила с Фриске.

Ранее СМИ сообщили, что Шепелев за четыре года ни разу не пришел навестить могилу супруги и исполнительницы Жанны Фриске.

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Автор: Сергей Петров
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