Экс-глава ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль» НВО «за пьянство и голых шахтеров»

Москва, 16 июня. Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал сериал HBO «Чернобыль». По его мнению, многосерийный фильм совсем не соответствует действительности.

В частности, Грамоткина возмутило то, что в сериале «только и делают, что постоянно пьют», хотя на самом деле ничего такого не было.

«Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете, как можно это показывать?», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, Грамоткину не понравились голые шахтеры.

Экс-глава ЧАЭС назвал ликвидацию последствий аварии на станции подвигом советского народа, который нельзя «дать заболтать».

В минувшую пятницу стало известно о поступлении в Роскомнадзор обращения о блокировки сериала «Чернобыль» в России. На эту просьбу в ведомстве обещали ответить «в установленном порядке». Заявление поступило от партии «Коммунисты России».

По мнению исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера «Чернобыля» нужно возбудить уголовные дела о публичную клевету. Больше всего «Коммунистов России» возмутило пьянство в сериале. Малинкович считает, что сериал «Чернобыль» превратил подлинную трагедию в объект идеологической манипуляции.