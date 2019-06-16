Меркель напомнили, что Берлину и Москве нечего делить

ФРГ только выигрывает от максимальной кооперации с Россией. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Мира без России не добиться

Правительство Ангелы Меркель слишком мало работает над тем, чтобы вывести из тупика сотрудничество Германии с Российской Федерацией. С критикой в адрес канцлера выступил заместитель главы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи («Левые»).

По его словам, уровень взаимодействия никак не соответствует ни возможному, ни необходимому «уровню для хорошего развития обеих стран».

«Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России», — заявил РИА Новости Грегор Гизи.

Гизи отметил, что мира и безопасности в Европе и во всем мире нельзя добиться ни без РФ, ни в борьбе с ней.

Единство левых и правых

Как заметил Станислав Бышок, в Германии сложилась уникальная ситуация, когда крайние фланги политического спектра, левые и правые, по ряду вопросов находятся ближе друг к другу, чем примыкающие к ним соответственно левоцентристы и правоцентристы. В то время как «Левая партия» и «Альтернатива для Германии» выступают за немедленное снятие санкций и восстановление полноценного сотрудничества Берлина с Москвой, социал-демократы и ХДС-ХСС стоят на том, что для начала Россия должна выполнить ряд принципиальных условий, прежде всего связанных с донбасским урегулированием.

«Настаивая на дружбе с Россией, крайне левые и крайне правые исходят из похожих предпосылок: Берлину и Москве нечего делить, а противоречия двух стран гораздо менее важны, чем общие интересы. Действительно, в отличие от эпохи двух мировых войн или холодной войны, сегодня между Германией и, шире, Западом нет принципиальных, «серьезных» разногласий, которые подталкивали бы государства к глобальному противостоянию. Нет ни территориальных претензий друг к другу, ни идеологических, ни экономических, ни каких-то еще», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, Берлин, не признавая суверенитет Москвы над Крымом, сам не претендует на российский полуостров. Ни Германия, ни Россия сегодня не являются странами, построенными на базе идеологии, которую следовало бы распространять и защищать. Экономически же интеллектуальный и инновационный потенциал Германии только выигрывает от максимальной кооперации с Россией, являющейся как большим рынком сбыта немецких товаров, так и ответственным поставщиком энергоносителей и сырья.

«Впрочем, ядро избирателей крайне левых и крайне правых находится на востоке Германии, в бывшей ГДР, где население в целом положительно настроено по отношению к России и поддерживает те партии, которые говорят о возобновлении партнерства Берлина с Москвой», — заключил Станислав Бышок.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Германия готова пойти на конфликт с США ради строительства «Северного потока — 2» и не сдаст назад.