Сорокин пообещал сюрпризы болельщикам на Евро-2020 в России

Москва, 16 июня. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин рассказал о работе с болельщиками в преддверии старта европейского турнира.

По его словам, оргкомитет надеется на послабления и облегчение процедуры выдачи виз иностранным болельщикам.

«Может быть, не на законодательном уровне, а на организационном. Надеемся, что у наших болельщиков будет упрощенный въезд в страны Европы», — указал он.

Сорокин напомнил, что в том случае, если Россия попадет в финальную часть Евро-2020 и пройдет групповую стадию, то точно проведет матч плей-офф не в Северной столице, а в одной из европейских стран.

Он также добавил, что фан-зона в Петербурге будет на Конюшенной площади, пишут «Известия».

При этом гендиректор пообещал болельщикам сюрпризы, над которыми сейчас работает оргкомитет.

Напомним, европейское первенство пройдет в 12 городах 11 стран континента. Одной из хозяек турнира станет Россия, которая примет четыре игры в Петербурге.

Как сообщала «Газета.Ru», 12 июня УЕФА открыл продажу билетов на матчи чемпионата Европы-2020.