Медики рассказали, чем опасны травяные чаи

Москва, 16 июня. Травяные чаи на сегодняшний день очень популярны у российских потребителей. Продавцы уверяют, что такие напитки очень полезны, а некоторые сборы могут лечить. Впрочем, медики не согласны с такими утверждениями.

По мнению докторов, настоящее лечение при тяжелых болезнях травяные чаи не заменят, а их употребление без консультации со специалистом может негативно отразиться на здоровье.

Эксперты отметили, что к многосоставным сборам необходимо относиться осторожно, а всевозможные чаи для похудения лучше и вовсе обходить стороной, передает НТВ.

Медики подтвердили, что чай с чабрецом бодрит лучше кофейных напитков, а хороший вариант перед сном — чай с душицей и мятой. Аллергикам противопоказан чай с липой.

Исследователи проанализировали травяные сборы и установили, что в составе алтайских и кавказских сборов содержание плесневых грибов оказалось в три раза выше нормы. К примеру, анализ сбора от подмосковного частного травника продемонстрировал микробное заражение в 100 раз больше регламента.

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