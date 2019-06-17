Сирийские власти восстанавливают электростанцию в провинции Хама

Дамаск, 17 июня. Работы по восстановлению Шариатской электростанции близки к завершению, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Мастерские бригады сирийского правительства вошли в город Шариат, расположенный в западной части провинции Хама, сразу после освобождения региона силами сирийской армии при поддержке российской авиации.

Рабочие и техники начали оценивать ущерб, нанесенной Шариатской электростанции, чтобы впоследствии составить грамотный план для ремонта помещения.

Директор генеральной энергетической компании провинции Хама Мухаммед Рашид аль-Райди заявил, что сразу после освобождения деревни и станции от террористов и восстановления безопасности и стабильности в регионе, свою работу начали ремонтные мастерские. В частности, сотрудники компании провели ремонт неисправностей на линиях среднего и низкого напряжения в дополнение к установке нового электрического трансформатора. Все работы обошлись в 10 миллионов сирийских фунтов, что указывает на то, что все кабели на станции почти готовы к работе.

Со своей стороны чиновник административного округа Скальбия Рашид аль-Абдулла сказал в аналогичном заявлении, что технические специалисты подсчитали ущерб станции, ее оборудованию и линиям, а также операционной системе и системе управления, отметив, что два основных трансформатора на станции были переоборудованы.

Ремонт станции обеспечит электроэнергию для питания ряда водонасосных станций в этом районе, а также для обеспечения электроэнергией районов Сакибия, Шатх, Айн-Аль-Крум, Шариат и сельской местности от деревни Маардес до Джурина в сельской местности Хамы.