Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирийские власти восстанавливают электростанцию в провинции Хама

71
0 Оставить комментарий

Сирийские власти восстанавливают электростанцию в провинции Хама

Дамаск, 17 июня. Работы по восстановлению Шариатской электростанции близки к завершению, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН)

Мастерские бригады сирийского правительства вошли в город Шариат, расположенный в западной части провинции Хама, сразу после освобождения региона силами сирийской армии при поддержке российской авиации. 

Рабочие и техники начали оценивать ущерб, нанесенной Шариатской электростанции, чтобы впоследствии составить грамотный план для ремонта помещения.

Директор генеральной энергетической компании провинции Хама Мухаммед Рашид аль-Райди заявил, что сразу после освобождения деревни и станции от террористов и восстановления безопасности и стабильности в регионе, свою работу начали ремонтные мастерские. В частности, сотрудники компании провели ремонт неисправностей на линиях среднего и низкого напряжения в дополнение к установке нового электрического трансформатора. Все работы обошлись в 10 миллионов сирийских фунтов, что указывает на то, что все кабели на станции почти готовы к работе.

Со своей стороны чиновник административного округа Скальбия Рашид аль-Абдулла сказал в аналогичном заявлении, что технические специалисты подсчитали ущерб станции, ее оборудованию и линиям, а также операционной системе и системе управления, отметив, что два основных трансформатора на станции были переоборудованы.

Ремонт станции обеспечит электроэнергию для питания ряда водонасосных станций в этом районе, а также для обеспечения электроэнергией районов Сакибия, Шатх, Айн-Аль-Крум, Шариат и сельской местности от деревни Маардес до Джурина в сельской местности Хамы.

infox - new
Автор: Нур Молхем
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров