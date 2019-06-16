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В ДНР сообщили о подготовке вооруженной провокации со стороны ВСУ

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В ДНР сообщили о подготовке вооруженной провокации со стороны ВСУ

Донецк, 16 июня. В военном ведомстве Донецкой народной республики (ДНР) заявили о подготовке Вооруженными силами Украины провокации, направленной на срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе.

По имеющимся данным, украинские военные собираются обстрелять собственные позиции в районе подконтрольной Киеву Авдеевки и гражданскую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов. Ответственность за обстрелы традиционно будет возложена на армию ДНР.

«В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы», — следует из сообщения. 

В народной милиции республики добавили, что после осуществления вооруженной провокации будут подготовлены поддельные репортажи о потерях среди военных ВСУ, мирных жителей, а также разрушениях домов.

Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины договорились о подготовке нового соглашения о прекращении военных действий для подписания на встрече 19 июня.

Украинские власти в апреле 2014 года заявили о начале боевой операции против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт пытаются также урегулировать на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

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Автор: Сергей Петров
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