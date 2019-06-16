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Православные христиане отмечают Троицу

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Православные христиане отмечают Троицу

Москва, 16 июня. Святую Троицу или Пятидесятницу отмечают в воскресенье православные христиане.

Троицу (подразумевает единство Бога Отца, Сына и Святого Духа) празднуют на 50-й день после Пасхи и на 10-й день после Вознесения Господня. В этот день на апостолов снизошел Святой Дух, и они получили дар проповедовать на языках, которые ранее не знали, пишет газета «Известия».

По традиции в этот день принято украшать дома ветвями деревьев и цветами. На полу в храмах устилают свежескошенную траву.

В канун Троицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, а сегодня предстоятель РПЦ совершит литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, отмечает телеканал RT.

Накануне Троицы православные отметили Вселенскую (родительскую) субботу. В этот день принято поминать усопших, посещать их могилы. 

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Автор: Игорь Федоров
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