Сергей Безруков провел мастер-класс для будущих актеров в рамках фестиваля. ФАН-ТВ

В рамках образовательной программы II летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков провел мастер-класс по чтению стихов.

«Самое главное, что они искренние. И что они приехали сюда не потому, что в Москву интересно приехать, а потому что интересно чему-то научиться. Все же на Фабрике направлено на то, чтобы ребята получили опыт. В каждом стихотворении автор зашифровал собственное «я», свои эмоции, чувства и ощущения. Раскрыть тайну, угадать — а правильно ли я чувствую автора, «то, о чем». Важно, о чем, а не то, как. «Как» — это внешняя сторона, «о чем» — мысль основная. Донести мысль — обязательно», — рассказал Сергей Безруков, худрук фестиваля «Фабрика Станиславского».

Было очевидно, насколько менялась подача прочтения стихов студентами после комментариев Безрукова. Актер признался, что его так учили отец Виталий Безруков и Олег Табаков, бывший худрук МХТ им. Чехова.

«Этот мастер-класс я ждала с самого приезда. Когда ты здесь, с таким великим актером, сердце начинает биться совершенно по-другому. Это настолько бесценный опыт, есть над чем поработать не только мне, но каждому из ребят, кто выходил. Даже те, кто не выходил, должны были послушать замечания по поводу наших зажимов, по поводу мелочей в речи и по поводу искренности, потому что искренность — это самое важное», — поделилась студентка ВГИИК, участница фестиваля Виктория Овчинникова.

В следующем году художественный руководитель фестиваля надеется привезти в Москву постановки зарубежных коллег, чтобы показать, что не только в нашей стране исповедуют «русский психологический театр».