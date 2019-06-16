Жительница Косовской Митровицы рассказала о сербских анклавах

Вскоре после недавнего инцидента в крае Косово, в котором пострадал российский гражданин Михаил Краснощеков, корреспонденты Федерального агентства новостей специально приехали в столицу региона — город Косовска Митровица. Они попытались выяснить глубинные причины регулярной албанской агрессии против сербов. А также взглянуть на окружающий мир глазами местных жителей — людей, годами живущих в агрессивном окружении.

Общаться с местными жителями в Косово на удивление легко — при двух условиях: если ты русский и при этом знаешь сербский или английский. Русских здесь любят, причем на полном серьезе. Увидев твой паспорт или услышав язык, местные готовы уделить тебе сколь угодно времени, без конца угощать ракией в кафе, дарить любые сувениры и т. д. Первое время мы находились в шоке от такого искреннего отношения, нам было откровенно неудобно. Но даже когда со временем мы привыкли к этому, все равно старались мягко уворачиваться от излишнего внимания.



Тем не менее слушать истории жизни косовцев («косоварами» тут зовут только местных албанцев) мы вовсе не уставали. Одной из наших собеседниц оказалась Наташа, женщина примерно 45 лет со светлым лицом и карими глазами. В 1999 году ее, жившую вместе с мужем в городке на юге Косово, выгнали из собственного дома албанцы. Сам дом при этом они буквально сровняли с землей — вместе с садом, хозблоком и даже колодцем. Теперь Наташа живет в самом центре Косовской Митровицы и ведет там небольшой торговый бизнес.

— Сейчас присутствие сербов на территории Косово — это всего лишь несколько анклавов, которые слабо связаны между собой и с «материковой» Сербией. Как вы сейчас живете? Нет ли ощущения, что вы находитесь в гетто?

— Вы совершенно правы. Сербы, которые живут в анклавах, живут в гетто XXI века. Потому что тут нет регулярного автобусного сообщения, которым они могли бы передвигаться. Если у человека есть машина, то он еще как-то может передвигаться по краю. Если же машины нет, то тут очень трудно жить — нужно постоянно просить соседей и знакомых, которые едут в другой город, привезти продукты питания или вещи первой необходимости. В Косовской Митровице и других городах очень много пожилых людей, которым нужна постоянная медицинская помощь — до нее тоже очень трудно добираться. Так что ощущение гетто, конечно, присутствует у всех.

— Что угрожает сербам, которые, допустим, отправились за продуктами на албанскую территорию без сопровождения? Ведь там вроде бы даже построены современные супермаркеты.

— Сербы, отправляясь за продуктами в южную часть города, которая населена албанцами, каждый раз рискуют своей жизнью. Они идут на риск, потому что там с ними может случиться все что угодно. Потому что там полно албанцев-экстремистов, которые вообще не хотят видеть сербов на этой территории. Правда, есть и албанцы, с которыми сербы очень давно жили, находясь в добрососедских отношениях. Есть в южной части Митровицы и такие албанцы, которые вообще никогда не жили на территории Косова и Метохии. Они приехали из Албании и поселились на территории Косово.

— Вы знаете истории, когда люди в Косово отказывались уезжать, бежать из своих домов и городов? Что с ними происходило?

— Ну, например, родной дядя моего мужа жил в селе, которое находится в четырех километрах от Вучитрна. Он не захотел уходить из своего дома после «убедительных просьб» международных силовиков. В итоге его так сильно избили албанские экстремисты, что соседи-албанцы вызвали скорую помощь и полицию. После этого его доставили в больницу, и он через месяц в больнице скончался. И это только один из сотен случаев неспровоцированного насилия над сербами.

— Часто ли в Косово фиксировались случаи, когда людей избивали или убивали только потому, что они сербы?

— Про сербов говорить излишне, таких случаев была масса. В 2000 году даже был такой случай — человек, болгарин по национальности, работавший в миссии ООН, спросил что-то по-болгарски на улице в Приштине. То ли где находится гостиница, то ли магазин… Но албанцы подумали, что он говорит на сербском языке и что он серб. И его тут же, прямо на улице, в самом центре города, жестоко убили. И за это преступление тоже никто не ответил. Потому что албанцы в Косово — они как бы вне зоны внимания для Запада.

— Город Косовска Митровица фактически поделен на две части — северную и южную. В северной части проживают сербы, в южной — албанцы. Между ними — мост через реку, а есть ли сообщение между этими районами? Вы лично туда ходите, сербские дети туда ходят?

— Вы правы, наша Косовска Митровица разделена на две части. В северной части живут в основном сербы, а также частично албанцы и другие мусульмане. В южной части Косовской Митровицы живут только албанцы и есть поселения цыган, но там нет сербов. И ходить на южную сторону я никогда не рискую без сопровождения полиции. Детей же вообще нормальный родитель никогда туда не отпустит.

Правда, периодически возникают ситуации, когда кому-то из наших просто необходимо попасть на южную сторону — например, потому что там работают албанские адвокаты. Например, когда сербу нужно продать свою квартиру, которая находится в южной части Косово или Митровицы, он должен обращаться к албанским адвокатам. И тогда ему приходится переходить мост и идти по южной части города. Но это происходит только тогда, когда сербу это просто жизненно необходимо. А если острой потребности нет, то, конечно, никто из сербов не ходит просто так туда гулять.

— Мы заметили, что в южной части Митровицы идет активное строительство, на сербской стороне его гораздо меньше. Чем это объясняется? Албанцы стараются побыстрее «застолбить» себе территорию?

— На территории Косова и Метохии живут албанцы, которые исторически здесь жили и раньше. А в Митровицу в основном приезжают албанцы, которые жили когда-то в «материковой» Албании. Так как им нужно где-то жить, то, конечно, для них строятся дома — и в Косовской Митровице, и в Приштине, и в других городках очень много новых домов построено. Это связано с тем, что и менталитет у них другой, чем у сербов. Каждая албанская семья имеет больше 3-4 детей, а сербская семья — максимум одного или двух. Так что со временем албанцев становится все больше.

— А почему албанцы массово переезжают в Косово?

— Возможно, потому что они здесь могут бесплатно взять сербскую землю, чтобы обрабатывать ее. Или вселиться в пустующий сербский дом — и при этом никому ничего за это не платить.

— Много ли сербов имеют на руках косовские документы, которые дают возможность избежать различных неприятностей — как с полицией, так и с властями?

— В основном косовские документы берут те сербы, которые вынуждены их получать. Это, например, сербы, работающие в косовской полиции. Или сербские судьи, которые были интегрированы в косовские институции. Они просто должны были взять косовские документы, потому что иначе им бы не дали бы работу. Но большинство сербов в крае не желают иметь косовские документы. Потому что как взять документы страны у государства, которое не существует, которое не признано во всем мире, когда у нас есть свое государство, своя страна?

— Если серб в Митровице вынужден получить косовские документы, меняется ли отношение к нему окружающих? Не получает ли он статус «албанского коллаборациониста»?

— Раньше было такое негативное отношение к тем людям, которые взяли косовские документы. Но сейчас мы понимаем, что человек просто должен как-то жить, должен как-то работать и кормить свою семью. Люди видят: он взял документы у албанцев не потому, что ему так захотелось или нравится, а потому что он должен работать и содержать семью. Поэтому сейчас к отношение к этим людям стало более толерантным. А раньше да, были эксцессы и всякие неприятности у сербов, имеющих косовские документы. От них, бывало, сразу отворачивались друзья и знакомые.

— А если человек не берет косовские документы, то с какими трудностями он сталкивается?

— Например, сербы которые живут в анклавах на юге края... Я, честно говоря, вообще не представляю, как они там живут с сербскими документами. Не имея косовских документов, они вообще ничего не могут — ни выехать из анклава, ни поехать куда-то. Даже на улице, если его остановят и он не покажет косовские документы, это грозит сербу большими неприятностями.

Сербам, живущим в северной части Косовской Митровицы, проще — у нас есть твердая связь с «материковой» Сербией, есть автобусное сообщение и т. д. Пока что нам не предъявляют каких-то ультиматумов — вроде того, что мы все обязаны иметь косовские документы. Пока еще мы обходимся сербскими документами, но вот как будет дальше — неизвестно.

— Мы разговаривали со священником, диаконом церкви святого Димитрия. Он сказал, что в южной части Косовской Митровицы действует один православный храм. Фактически там живут всего шесть сербов — священник с женой и четыре его дочери. Как вы думаете, его можно посетить, это безопасно?

— Мое личное мнение — все возможно. Никто не может гарантировать вам безопасность или то, что у вас не будет никаких неприятностей с косовской полицией. Да, православный храм в южной части Митровицы охраняет косовская полиция. Вполне возможно, что они захотят проверить ваши документы. И когда они увидят, что вы русские журналисты, то они постараются устроить вам очень большие проблемы.

Албанцы не любят русских еще больше, чем сербов — и потому, что Россия не признала Косово, и потому, что она поддерживает нас, и еще по целому ряду причин. Вот если бы вы были американскими журналистами, то они бы встретили вас с распростертыми объятиями.

— Как вы считаете, какова перспектива для сербов здесь, в Северном Косово? Продолжится ли отток людей в «материковую» Сербию? Думали ли вы или ваши родственники о том, чтобы уехать?

— На этот вопрос я могу ответить конкретно — на примере своего сына. Он родился на Украине, но приехал в Югославию, когда ему было пять лет, и большую часть своей жизни он прожил здесь. Мой сын окончил институт в Косовской Митровице, но, к сожалению, после этого он три года не мог устроиться на работу.

Потому что для молодых сербов с работой здесь очень напряженно, безработица буквально зашкаливает. Из-за этого молодые ребята в основном вынуждены работать официантами в кафе и ресторанах. В прошлом году он познакомился с девушкой, которая живет в «материковой» Сербии, вскоре уехал к ней, и там сразу же устроился на работу. То есть, в отличие от Митровицы, там у него есть какая-то перспектива, есть будущее.

— А здесь?

— Здесь, в Северной Митровице, мы каждый вечер ложимся спать, не зная, что нас ждет утром. И проснемся ли мы в государстве Сербия, или проснемся в Албании или Республике Косово — неизвестно. Никто нам не обеспечивает ни безопасность, ни уверенность в будущем. В общем, в последние 20 лет мы живем как на пороховой бочке. Ложимся, поблагодарим бога за то, что мы прожили этот день, а завтра… неизвестно, что нас ждет завтра. Так происходит уже 20 лет, и сколько еще будет продолжаться — неизвестно.

— Как вы считаете, должна ли Россия больше поддерживать сербов и в каком виде должна предоставляться эта помощь?

— Конечно, я должна сказать огромное спасибо великому русскому народу, который поддерживал, поддерживает и, надеюсь, всегда будет поддерживать сербский народ. Но, конечно же, нам хотелось бы более ощутимого присутствия России — как в решении вопроса принадлежности Косова и Метохии, так и во многих других…

Германия и Франция уже включились в решение этого вопроса, и почему бы России тоже не подключиться в этот процесс на стороне Сербии? Впрочем, и сегодня Москва поддерживает нас по очень многим направлениям.