Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Москва, 16 июня. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе. Такое мнение он выразил в интервью изданию Asharq Al-Awsat.

Бен Сальман связал атаку на суда с тем, что «иранский режим не оказал уважения к визиту японского премьер-министра в Тегеран», и, пока Синдзо Абэ был там, «ответил на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским». Монарх подчеркнул, что международное сообщество должно занять «решительную позицию» в связи с ЧП в Оманском заливе.

Он подчеркнул, что «королевство не хочет войны в регионе», но готово отстаивать свою позицию и противостоять всем, кто проявляет враждебность по отношению к Эр-Рияду.

«Оно (королевство) без колебаний ответит любым угрозам своему народу, своему суверенитету или своим жизненно важным интересам», — заверил Мухаммед бен Сальман.

Накануне, саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих также потребовал «быстрого и жесткого» ответа на угрозу поставкам энергоносителей после атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Напомним, нападение на Front Altair и Kokuka Courageous было совершено 13 июня. После атаки на танкерах произошли взрывы и пожар. К счастью, находившиеся на борту судов члены экипажей не пострадали, все они были эвакуированы: часть моряков доставили на территорию Ирана, часть — на эсминец США. В числе членов экипажа Front Altair были 11 россиян: 10 мужчин и одна женщина. В посольстве РФ в Иране подтвердили, что все они находятся в безопасности.

США винят в нападении на танкеры Иран. В качестве подтверждения американские военные опубликовали видеозапись, на которой якобы иранские военнослужащие снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. При этом черно-белый ролик крайне плохого качества и различить ни надпись на танкере, ни флаги невозможно.

Обвинения со стороны Вашингтона иранский министр иностранных дел Мухаммад Джавад Зариф назвал безосновательными. Кроме того, командование армии республики указало на то, что на место ЧП для спасения моряков танкеров были направлены корабль и вертолет.

Россия в свою очередь предостерегла скоропалительно обвинять в инциденте Иран и дождаться результатов расследования. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Кроме того, он призвал не использовать ЧП для нагнетания обстановки в регионе.