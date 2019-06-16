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Россия

Кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ появились в Сети

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Кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ появились в Сети

Москва, 16 июня. Телевизионный канал «Звезда» показал кадры дозаправки в воздухе российских истребителей Су-35С и Су-30СМ во время летной подготовки экипажей Воздушно-космических сил Российской Федерации.

На кадрах запечатлен процесс взлета, дозаправки и посадки одного из отечественных истребителей.

Сообщается, что дозаправка выполнялась воздушным судном Ил-78 на высоте 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Полеты проходили на базе Липецкого авиационного центра.

Как ранее отметили в оборонном ведомстве РФ, воздушная заправка топливом — неотъемлемый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий существенно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест дислокации.

Ранее американский журнал The National Interest разместил статью об «экстремальных» учениях российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, оценив возможности боевой машины.

Обозреватель издания, историк Марк Эпископос рассказал в материале о том, как бомбардировщик Су-34 попал в заголовки газет после благополучного окончания воздушной заправки в экстремальных условиях. Кроме того, он указал на тот момент, что «Су-34 может обеспечить эффективное прикрытие для нескольких истребителей таким образом, что они «просто скроются с радаров врага».

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Автор: Сергей Петров
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