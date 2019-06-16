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Немецкая община пригласила Шредера посетить Крым

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Немецкая община пригласила Шредера посетить Крым

Симферополь, 16 июня. Немецкая община Крыма пригласила экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посетить российский полуостров. Об этом рассказал глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Шредер неоднократно заявлял в интервью СМИ, что считет Крым «русской территорией». А передачу полуострова Украинской ССР во время руководства Хрущева он объяснил «особенностями подхода к управлению страной».

Юрий Гемпель напомнил, что Шредер еще не был в Крыму. Но, учитывая его позицию, «он обязан посетить полуостров».

«Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», — сказал член Госсовета.

Немецкая община пригласила Шредера посетить Крым

Депутат отметил, что Шредер считается авторитетным политиком, поэтому его заявления можно назвать серьезным посылом для других представителей Европы, пишет РИА Новости.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Решение о присоединении к РФ поддержали почти 97% крымчан. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о статусе полуострова не подлежит пересмотру.

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Автор: Юлия Шелковенко
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