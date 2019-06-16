Немецкая община пригласила Шредера посетить Крым

Симферополь, 16 июня. Немецкая община Крыма пригласила экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посетить российский полуостров. Об этом рассказал глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Шредер неоднократно заявлял в интервью СМИ, что считет Крым «русской территорией». А передачу полуострова Украинской ССР во время руководства Хрущева он объяснил «особенностями подхода к управлению страной».

Юрий Гемпель напомнил, что Шредер еще не был в Крыму. Но, учитывая его позицию, «он обязан посетить полуостров».

«Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», — сказал член Госсовета.

Депутат отметил, что Шредер считается авторитетным политиком, поэтому его заявления можно назвать серьезным посылом для других представителей Европы, пишет РИА Новости.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Решение о присоединении к РФ поддержали почти 97% крымчан. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о статусе полуострова не подлежит пересмотру.