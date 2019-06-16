Крым посетили более 100 тыс. иностранных туристов с начала 2019 года

Севастополь, 16 июня. Крым с начала текущего года посетили более 100 тысяч иностранных граждан, в том числе из стран Европейского союза (ЕС) и Штатов. Об этом в воскресенье заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США», — сказал он.

Черняк уточнил, что наибольший поток иностранных путешественников — с Украины, передает РИА Новости.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что услугами круизного лайнера «Князь Владимир» в текущем году воспользуются организованные группы туристов из Германии, Сербии, КНР и других государств.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Российской Федерацией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».