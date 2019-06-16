Ученые назвали оптимальную продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Лондон, 16 июня. Хороший ночной сон позитивно отражается не только на общем самочувствии, но и на внешнем виде. Об этом пишет таблоид The Mirror со ссылкой на британских медиков.

Как отметили научные сотрудники, некоторые люди плохо выглядят по утрам именно по причине неправильно подобранного режима сна. Помимо этого, в связи с неправильным режимом может появиться депрессия и чувство раздражительности, пишет «ФедералПресс».

Британские врачи провели ряд исследований и экспериментов и определили, что оптимальная продолжительность сна составляет 9 часов 10 минут. Именно этого времени достаточно для того, чтобы усталость и стресс не сказались на внешнем виде, передает «МИР24».

Также британские специалисты порекомендовали ложиться в кровать не позднее 21.45, а просыпаться — в 06.55.

Ранее американские ученые предупредили, что недосып невозможно компенсировать в уик-энд. Исследователи обратили внимание на то, что такие попытки компенсировать дефицит сна может, наоборот, ухудшить состояние здоровья.