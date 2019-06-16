Музей сирийской медицины открылся в Дамаске

Дамаск, 16 июня. Музей медицины и науки Сирийской Арабской Республики, который был закрыт из-за военных действий на территории страны, вновь открылся в Дамаске. Об этом журналистам рассказал руководитель учреждения Урут Ибрагим.

По его словам, школьники с большим удовольствием посещают этот музей, передает ТАСС.

«Многие из них мало что видели в своей жизни, кроме войны. В настоящее время, когда она закончилась, они приходят сюда, чтобы научиться ценить жизнь. Многие после экскурсий говорят, что очень хотели бы стать докторами, чтобы спасать людей», — подчеркнул он.

Музей располагается в здании медицинского учреждения, которое было возведено в XII веке. Восемь лет назад, когда в сирийской столице начались военные действия, часть экспонатов музея эвакуировали, часть смогли спрятать от террористов. На данном этапе древние медицинские инструменты и труды научных сотрудников, в том числе Авиценны, шаг за шагом находят свое привычное место в экспозиции музея.

Ранее сообщалось, что национальный музей Дамаска реставрирует артефакты Пальмиры и другие памятники республики.