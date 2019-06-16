Супрун призвала украинцев не бояться сквозняков

Киев, 16 июня. Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала рекомендации по защите от жары. По словам чиновницы, не стоит бояться сквозняков.

Украинская чиновница заявила, что в жаркую погоду можно есть мороженое, даже если болит горло, а также сидеть на холодной земле и без опаски открывать окна в транспорте.

«Не бойтесь сквозняков. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Люди зачастую болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. В транспорте летом может быть чересчур душно», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Помимо этого, она порекомендовала избегать перепадов температур, не сидеть прямо под кондиционерами и не пить ледяных напитков, поскольку справиться с жарой поможет охлаждение кожи, а не желудка.

Ранее шестой президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность богу за то, что его родных лечит не и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Корреспондент в прямом эфире телеканала «1+1» задавал украинскому президенту вопросы, касающиеся нынешнего кабинета министров и отношения к нему Зеленского. По мнению лидера Украины, среди министров есть профессионалы своего дела, поэтому парламент по сей день работает. На уточняющий вопрос про Супрун Зеленский рассмеялся и сказал, что у его семьи другой врач.