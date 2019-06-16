В СФ уверены, что оппозиция по команде Запада не сможет раскачать ситуацию в РФ

Москва, 16 июня. Либерально-оппозиционная общественность устроила несанкционированную акцию в «поддержку» журналиста Ивана Голунова по команде западных кураторов. Таким мнением поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Российский сенатор считает, что Запад, а также некоторые ненавистники России, включая беглых отечественных олигархов, стали организаторами протестов якобы в «поддержку» Голунова.

«Я уверен на 100%, что команда поступила со стороны Запада, со стороны Америки, Михаила Ходорковского, который серьезно финансирует подобные события», — указал он.

По его мнению, Запад только и думает о том, как бы «дестабилизировать ситуацию в России», поэтому враги РФ попытались воспользоваться делом Голунова. Цеков также отметил, что оппозиция пользуется моментом, однако у нее ничего не получится, пишет «Ньюинформ».

Специального корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного 6 июня в российской столице по подозрению в сбыте наркотических средств, освободили 11 июня в связи с недоказанностью его вины в совершении преступления. Несмотря на то, что все обвинения с журналиста были сняты, так называемая оппозиция вышла на несогласованный митинг 12 июня, хотя сам журналист призвал всех провести праздничный день со своими родными.