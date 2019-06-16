Жилой дом сгорел вблизи Чемодановки в Пензенской области. События дня. ФАН-ТВ

Пожар вблизи Чемодановки Волнения в Пензенской области, казалось бы, утихли, но вновь разгорелись с новой силой. В селе Лопатки рядом с Чемодановкой сгорел жилой дом — по предварительным данным, он принадлежал одной из цыганских семей. Огонь уничтожил здание и надворные постройки, люди не пострадали. Уже появляются мнения, что пожар возник неслучайно — последние дни в Чемодановке сопровождались массовой дракой, убийством, а затем и бунтом. Местные жители обвинили цыган, которые, по одной из версий, приставали к женщинам и даже пытались изнасиловать, чем спровоцировали беспорядки, трое участников которых задержаны. Впрочем, официальных данных о причинах конфликта, как и о возможном поджоге, пока не поступало.

8 человек погибли в ДТП под Воронежем Трагичный инцидент произошел в Воронежской области. Восемь человек погибли в ДТП на трассе «Воронеж — Луганск», где влобовую столкнулись автомобиль Ford Focus и микроавтобус Volkswagen. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку. Аварию пережил лишь один человек — 10-летняя девочка. Оперативники еще выясняют все детали инцидента.

Торговая война Индии и США Торговые баталии Пекина и Вашингтона для Штатов продолжатся, судя по всему, войной на несколько фронтов. Индия вводит торговые пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью более $240 млн. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа: в июне власти исключили Индию из числа стран с доступом к налоговым льготам. Ответ не заставил себя долго ждать: санкции (на сей раз индийские) затронут 28 наименований, среди которых химические товары и продовольствие. Нью-Дели и Вашингтон, конечно, остаются важными торговыми партнерами, но, похоже, взаимные ограничения приведут к негативным последствиям для обоих.