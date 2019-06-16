Немецкий политик раскритиковал Меркель из-за политики в отношении России

Берлин, 16 июня. Немецко-российское сотрудничество не соответствует уровню развития обоих государств, а правительство Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы вывести его из тупика. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.

Касаясь вопроса сотрудничества между Берлином и Москвой на сегодняшний день, Гизи заявил, что оно «не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития двух держав», в то время как правительство Меркель «делает слишком мало, чтобы вывести отношения из тупика, в котором они находятся уже в течение долгих лет».

По его словам, вместо того чтобы сконцентрировать внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в интересах американских властей, которые рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России.

Гизи подчеркнул, что «мира и безопасности в Европе и на планете невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней».

Немецкий политик напомнил, что западные рестрикции в отношении РФ усугубили ситуацию в отношениях.

Ранее в пресс-службе бундестага сообщили, что германо-российская группа посетит с 16 по 21 июня российскую столицу и Калугу, ее участники планируют обсудить с российскими коллегами и представителями региональных властей отношения между двумя государствами и международные темы.