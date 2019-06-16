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Сборная Украины впервые выиграла молодежный ЧМ по футболу

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Сборная Украины впервые выиграла молодежный ЧМ по футболу

Варшава, 16 июня. Сборная Украины одержала победу над представителями Южной Кореи в финале первенства мира по футболу среди молодежных команд (не старше 20 лет — U20).

Игра прошла в польском городе Лодзь в субботу и окончилась со счетом 3:1 в пользу украинских футболистов. В составе победителей дубль на свой счет записал нападающий Владислав Супряга (34-я и 53-я минуты), на 89-й минуте отличился хавбек Георгий Цитаишвили. Автором единственного гола у соперников стал полузащитник Ли Кангин.

Бронзовые медали молодежного мундиаля достались футболистам из Южной Америки. В матче за третье место сборная Эквадора в дополнительное время смогла с минимальным счетом победить итальянцев — 1:0.

Для национальной команды Украины это первая победа на молодежном первенстве мира в истории.

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Автор: Сергей Петров
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