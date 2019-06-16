Сирия: бойцы САА отбили стратегические высоты в провинции Хама

Дамаск, 16 июня. Подразделения сирийской армии вернули контроль над высотами Телль-Малах на севере провинции Хама, сообщил портал Al-Masdar News.

Сообщается, что в ходе наступательной операции сирийские войска разгромили банды террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ) и вернули важные в стратегическом плане высоты под контроль.

Кроме того, был освобожден населенный пункт Аль-Джебин и восстановлен контроль над шоссе между городами Скальбия и Мхарде, находящимися по защитой сил официального правительства Сирии.

Активные боевые действия в районе высот Телль-Малах продолжаются уже больше недели, выгодные позиции несколько раз переходили из рук в руки.

В данный момент элитные подразделения сирийской армии «Силы тигра» сражаются за высоты Телль-эс-Сахер к северу от города Кафр-Набуда. Победа на этом участке откроет путь к крупному форпосту террористов в Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.

С начала мая армия Сирии освободила более 20 городов и поселков, значительно расширив сферу своего влияния на северо-западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.