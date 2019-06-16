Медведчук заявил, что цены на газ на Украине выросли в 10 раз

Киев, 16 июня. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о росте цен на газ на Украине.

По словам Медведчука, за последние пять лет тарифы на газ для украинских потребителей выросли более чем на тысячу процентов. Политик обвиняет в случившемся бывшие власти страны, в частности — незаконные действия созданной по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«А каковы результаты этой деятельности? Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090 процентов. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов», — рассказал Медведчук.

Политик напомнил, что каждый третий житель Украины не в состоянии оплачивать услуги ЖКХ по существующим тарифам.

Напомним, Украина прекратила прямые закупки газа в РФ в 2015 году по политическим мотивам. Вместо этого Киев приобретает российский газ у купивших его ранее стран Европы и закачивает его к себе реверсом, что повышает стоимость топлива.

Кроме того, на газовые тарифы повлияли и соглашения украинского правительства с Международным валютным фондом (МВФ), предусматривающие повышение тарифов на газ для населения. Так, в ноябре прошлого года жители Украины начали платить за «голубое топливо» сразу на 23,5 процента больше.