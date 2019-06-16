Лолита оценила реакцию украинского блогера на старую шутку про Крым

Москва, 16 июня. Российская певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко на шутку про Крым.

Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, когда бывший муж и партнер Лолиты по дуэту «Академия» Александр Цекало в шутку сказал, что Украина отдаст России Крым и будет «приставать, чтобы Карпаты забрали», а певица сделала вид, что соглашается с его словами.

Спустя 20 лет украинский блогер отреагировала на тот «новогодний огонек», припомнив «пророческие слова» и придя к выводу, что Украину «планировали распилить рано или поздно». Микитенко сообщила о своих домыслах с полной серьезностью, назвав независимость своей страны «иллюзией».

«Прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю — какая же я была красотка!», — сообщила по этому поводу Лолита.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее число жителей полуострова высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Событиям предшествовал государственный переворот на Украине, в результате которого к власти в Киеве пришло антироссийски настроенное правительство.