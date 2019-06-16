Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Лолита оценила реакцию украинского блогера на старую шутку про Крым

302
0 Оставить комментарий

Лолита оценила реакцию украинского блогера на старую шутку про Крым

Москва, 16 июня. Российская певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко на шутку про Крым.

Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, когда бывший муж и партнер Лолиты по дуэту «Академия» Александр Цекало в шутку сказал, что Украина отдаст России Крым и будет «приставать, чтобы Карпаты забрали», а певица сделала вид, что соглашается с его словами.

Лолита оценила реакцию украинского блогера на старую шутку про Крым

Спустя 20 лет украинский блогер отреагировала на тот «новогодний огонек», припомнив «пророческие слова» и придя к выводу, что Украину «планировали распилить рано или поздно». Микитенко сообщила о своих домыслах с полной серьезностью, назвав независимость своей страны «иллюзией».

«Прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю — какая же я была красотка!», — сообщила по этому поводу Лолита.

Лолита оценила реакцию украинского блогера на старую шутку про Крым

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее число жителей полуострова высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Событиям предшествовал государственный переворот на Украине, в результате которого к власти в Киеве пришло антироссийски настроенное правительство.  

infox - new
Автор: Виталий Рыжков
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров