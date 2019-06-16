Сын Алибасова рассказал о планах по лечению отца в Казахстане

Москва, 16 июня. Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о приглашении пройти лечение в Казахстане, поступившем его отцу.

Алибасов-младший сообщил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приглашал его отца принять участие в официальных мероприятиях, посвященных переносу столицы государства из Алма-Аты в Астану, которую позже переименовали в Нур-Султан.

Сын продюсера считает, что именно поэтому Бари Алибасова пригласили пройти реабилитацию на одном из казахстанских курортов.

Как отмечает РИА Новости, приглашение поступило по «высокопоставленным каналам». Алибасов-младший сообщил, что решение будет принято на следующей неделе.

«В горной местности воздух хороший, там ему отдельное шале должны предоставить», — рассказал сын продюсера.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группа «На-На» готова устроить тур по Казахстану, чтобы быть рядом со своим продюсером. Концертный директор группы уже составляет предварительный график выступлений.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. По ошибке вместо сока он выпил средство для прочистки водопроводных труб. Врачи диагностировали у продюсера сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провел в искусственной коме, после чего пришел в себя. Сын продюсера утверждает, что обследование показало положительные результаты.