Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сын Алибасова рассказал о планах по лечению отца в Казахстане

446
0 Оставить комментарий

Сын Алибасова рассказал о планах по лечению отца в Казахстане

Москва, 16 июня. Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о приглашении пройти лечение в Казахстане, поступившем его отцу.

Алибасов-младший сообщил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приглашал его отца принять участие в официальных мероприятиях, посвященных переносу столицы государства из Алма-Аты в Астану, которую позже переименовали в Нур-Султан.

Сын продюсера считает, что именно поэтому Бари Алибасова пригласили пройти реабилитацию на одном из казахстанских курортов.

Сын Алибасова рассказал о планах по лечению отца в Казахстане

Как отмечает РИА Новости, приглашение поступило по «высокопоставленным каналам». Алибасов-младший сообщил, что решение будет принято на следующей  неделе.

«В горной местности воздух хороший, там ему отдельное шале должны предоставить», — рассказал сын продюсера.

Сын Алибасова рассказал о планах по лечению отца в Казахстане

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группа «На-На» готова устроить тур по Казахстану, чтобы быть рядом со своим продюсером. Концертный директор группы уже составляет предварительный график выступлений.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. По ошибке вместо сока он выпил средство для прочистки водопроводных труб. Врачи диагностировали у продюсера сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провел в искусственной коме, после чего пришел в себя. Сын продюсера утверждает, что обследование показало положительные результаты.

infox - new
Автор: Виталий Рыжков
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров