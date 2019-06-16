Мужчина погиб в драке с девушками в Саратове

Саратов, 16 июня. В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении девушки, которую подозревают в убийстве сделавшего ей замечание мужчины.

По предварительной версии следствия, в ночь с пятницы на субботу в Саратове компания девушек зашла в круглосуточный магазин, где одна из них бросила на пол мусор. 27-летний посетитель сделал ей замечание и попросил убрать брошенное, после чего завязалась перепалка, в ходе которой мужчина облил одну из девушек пивом.

«Участники потасовки переместились на улицу, где агрессивные девушки начали наносить удары. Не осознавая степени угрозы, мужчина продолжал выяснять с ними отношения. В этот момент одна из девушек нанесла ему удар ножом ниже спины», — сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Друзья пострадавшего отвезли его в больницу, где была проведена экстренная операция, но спасти мужчину не удалось.

По горячим следам сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую. В отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело, ей может грозить до 15 лет лишения свободы.