Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Вашингтон, 16 июня. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение газеты The New York Times об активизации кибератак на Россию.

Ранее издание опубликовало статью, в которой рассказало, что американские спецслужбы стали чаще совершать попытки установить вредоносное программное обеспечение на объекты российской энергосистемы. Спустя несколько часов Трамп в своем Twitter выступил с опровержением этих слухов.

«Верите ли вы, что неудачники из New York Times только что сделали материал, в котором утверждают, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Фактически это государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать любую историю, даже плохую для нашей страны… кроме того, неправдивую!», — написал американский лидер.

Трамп назвал журналистов газеты «настоящими трусами» и «врагами народа».

Как утверждалось в раскритикованной президентом США статье, американские спецслужбы получили возможность не только собирать информацию о российской энергосистеме, но и отключать ее отдельные элементы, пишут «Известия».

«Эти попытки стали намного агрессивнее. Действия приобрели такой масштаб, о каком и не думали несколько лет назад», — привела слова источника в разведке американская газета.

Летом прошлого года помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтону нужно отвечать кибератаками на попытки вмешательства в американские выборы или вторжения в компьютерные системы. Такое заявление Болтон сделал в связи с расследованием о так называемом «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году.

Расследование этого дела, проведенное спецпрокурором США Робертом Мюллером, не выявило никаких следов «сговора». Как неоднократно подчеркивала Москва, никакого «вмешательства» или «сговора» не существовало, а расследование Мюллера стало следствием внутренней политической борьбы в США.